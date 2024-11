Wichtiger Umbau auf Leipziger Hauptstraße, dafür aber Staus? "Unsinn sein lassen!"

Leipzig - Dieses Bauvorhaben wird schon vorm Start zum großen Politikum. Seit die Stadt Leipzig vor drei Wochen ein neues Projekt am Völkerschlachtdenkmal angekündigt hat, mehrt sich neben Befürwortern auch die Kritik an diesem. Nun schalten sich zwei weitere Institutionen ein und regen an, die Ideen in verschiedener Hinsicht zu überdenken.