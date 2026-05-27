Robert Marc Lehmann nach Tiger-Angriff: "Du hast jahrelang Tiere gequält und bist aufs Abstellgleis geraten"

Leipzig - Auch mehr als eine Woche nach dem Tiger-Angriff in Dölzig (Landkreis Nordsachsen), bei dem ein 73-Jähriger schwer verletzt wurde, sorgt das Geschehen weiterhin für Ratlosigkeit. Nun meldete sich auch der YouTuber und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43) zu Wort und forderte die bekannte Raubtier-Dompteurin Carmen Zander (52) auf, dem selbst verschuldeten Dilemma endlich ein Ende zu setzen.

In einem Livestream kommentierte der YouTuber und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43) die Geschehnisse rund um den Tiger-Angriff in der Nähe Leipzigs. © Screenshot/Youtube/ Robert Marc Lehmann - Mission Erde

"Wie soll ich es sagen, Carmen? Du bist aus der Zeit gefallen!", sagte der Tierrechtsaktivist auf seinem YouTube-Kanal.

Er verstehe, dass die selbst ernannte "Tigerqueen" ihren einstigen Erfolgen hinterhertrauere, die Show sei jedoch seit langer Zeit schon "over".

"Du hast jahrelang Tiere gequält, mit der Peitsche, sie zu unnatürlichen Tricks gezwungen, und bist dann aufs Abstellgleis geraten", so Lehmann. "Und du hast natürlich die Tiger an der Backe und du liebst sie auch, das glaube ich sofort. Aber die verursachen natürlich wahnsinnige Kosten und du beutest sie einfach weiter aus."

Das Leben, das die Dompteurin ihren Raubkatzen im Gewerbegebiet bietet, sei schrecklich und unwürdig, kritisiert der Tierfilmer weiter. Die Behauptung Zanders, die auf ihrem Gelände geborenen Tigerbabys dienten der Arterhaltung, sei ein "Oberwitz".

"Sie sind alle nicht eingetragen, alles irgendwelche fürchterlichen Hybriden, mit irgendwelchen Krankheiten. Kein Zoo will die haben, kannst du nicht mit züchten, sie gehören nicht zu einem der Erhaltungsprogramme", so der Biologe.