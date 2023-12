Terrorgefahr "so hoch wie seit langem nicht mehr": Wie sicher ist der Leipziger Weihnachtsmarkt?

Eine Radikalisierung von allein handelnden Tätern, die "weiche Ziele" mit einfachen Tatmitteln angreifen, sei vorstellbar. "Die Gefahr ist real und so hoch wie seit langem nicht mehr", sagt er.

"Wir beobachten bereits seit längerem den erklärten Willen von Islamisten Anschläge im Westen zu verüben, und ich habe immer wieder betont, dass jeden Tag auch in Deutschland ein islamistischer Anschlag verübt werden kann", nimmt Haldenwang kein Blatt vor den Mund.

Nur am Augustusplatz ... © Leipzig Livereport

In Leipzig gibt es ein Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt, der sich nach seiner Eröffnung am vergangenen Dienstag über ein gefühlt sehr gutes Besucheraufkommen freut, teilte das Marktamt TAG24 mit.

Durch ganzjährig im Betrieb befindliche im Boden eingelassene Polleranlagen und die Enge der Stadt seien nur an zwei Stellen - Augustusplatz und Reichsstraße - auf Forderung der Polizei Lego-Steine aus Beton platziert worden, um Kraftfahrzeuge am Passieren zu hindern, so das Marktamt.

10.000 Euro koste diese Maßnahme.

Man verzichte auf permanente Durchfahrtssperren, "um nicht den gesamten innerstädtischen Liefer- und Dienstleistungsverkehr lahmzulegen".