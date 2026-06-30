WM-Aus nach Elfmeterschießen: Fassungslosigkeit beim Leipziger Public Viewing!

Leipzig - Das letzte Deutschland-Spiel bei der WM 2026 ist vorüber. Die DFB-Elf musste sich in der Nacht zum Dienstag im Elfmeterschießen gegen Paraguay (4:5) geschlagen geben . Ein bitteres Aus, was auch in Leipzig von vielen hoffnungsvollen Nationalmannschafts-Anhängern verfolgt wurde.

Im Felsenkeller verteilten sich die Fußballfans auf einzelnen Sitzplätzen im ganzen Areal, um auf mehrere kleine Bildschirme zu schauen. © Silvio Bürger

TAG24 war dabei und hat vor dem Anpfiff 22.30 Uhr im Felsenkeller vorbeigeschaut.

Im recht großen Außenareal wurden einige TV-Bildschirme aufgestellt. Da sich die Besucher teilweise die Klappstühle im Gelände selbst aufstellten, hatte das Ganze schon etwas von einer gemütlichen Gartenparty.

Gut 200 bis 300 Gäste waren es schließlich. "Weniger als bei den letzten Spielen, aber Gott sei Dank regnet es nicht", so eine der Kellnerinnen des Veranstaltungshauses.

Die Zuschauer, bei denen der Tenor schon zu Beginn der Partie eher hoffnungsvoll abwartend war, hätten dann in großen Teilen nämlich in den Innenraum flüchten müssen, wo garantiert nicht jeder einen Platz gefunden hätte.

Die Anfangsphase der Partie ging zu Ende und nicht selten hörte man zwischen den Zeilen, dass sich die Stimmung eher zu einem unguten Gefühl ummünzte. Der Gegentreffer für die DFB-Auswahl noch vor der Pause bestätigte den Eindruck. Ein ganz schöner Dämpfer, natürlich auch für die Public-Viewing-Fans.