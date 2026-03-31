Verspätungen und Ausfälle bei Leipziger Straßenbahnen: Das sind die häufigsten Gründe

Leipzig - Gerade in Zeiten steigender Spritpreise nutzen immer mehr Menschen den ÖPNV, etwa für den täglichen Weg zur Arbeit. Umso ärgerlicher ist es da, wenn mal eine Straßenbahn ausfällt oder sich deutlich verspätet. Doch warum und wie oft passiert das überhaupt in der Messestadt?

Im Jahr 2025 gab es 6343 Störungen, welche zu 3700 Fahrplanausfällen bei den Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe führten. (Archiv) © News5/Grube

Die BSW-Fraktion im Leipziger Stadtrat ging der Sache auf den Grund und stellte eine schriftliche Anfrage.

"Im Jahr 2025 gab es 6343 Störungen, welche zu 3700 Fahrplanausfällen bei den LVB führten", antwortete die Stadtverwaltung unter Berufung auf Zahlen der Verkehrsbetriebe.

In der Gesamtbilanz hätten diese Fälle sich damit jedoch lediglich auf 0,6 Prozent der insgesamt angebotenen Fahrten ausgewirkt.

Bezogen auf Straßenbahnen seien die vier häufigsten Ursachen für Fahrtausfälle in den vergangenen fünf Jahren (2020 bis 2025) zuallererst auf Fahrzeugschäden zurückzuführen (33 Prozent).

An zweiter Stelle folgten Behinderungen oder Streckenblockierungen (30 Prozent), etwa durch Rettungseinsätze, Demonstrationen oder Falschparker, gefolgt von Unfällen (20 Prozent) und fehlendem Personal (5 Prozent).