13 auf einen Streich: Im Leipziger Zoo bekommen sogar die Nandus Ostergeschenke

Leipzigs Flamingos können sich aktuell über eine frisch hergerichtete Anlage freuen. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Los ging es mit einem ungewöhnlichen Anblick: Flamingos drinnen statt draußen. "Es ist zum Glück ein zeitlich begrenztes Bild", sagt dazu gleich Tierpfleger Christoph Urban bei "Elefant, Tiger & Co." (MDR). "Wir haben die Flamingos nur für drei Tage hier drinnen und machen währenddessen die Außenanlage wieder fit."

Der berühmte Frühjahrsputz also! Klar, dass es für die Vögel da entspannter ist, wenn sie nicht dabei sind. Das Becken wurde trockengelegt und gereinigt, die Brutinsel wieder hergerichtet ebenso wie der Rest der Anlage.

Nach drei Tagen wurde das Becken wieder gefüllt und die Flamingos konnten wieder zurückkehren. In ihrer Übergangsbleibe herrschte da schon helle Aufregung, auch wenn der Umzugswille noch nicht so ganz vorhanden schien. "Flamingo funktioniert so nach dem Prinzip: Wir bleiben am Platz und im Schwarm und wenn dann einer losrennt, gehen wir alle", erklärt Christoph Urban. Hier ist also Überredungskunst gefragt.

Nachdem die Gruppe jedoch auf den Ausgang aufmerksam gemacht wurde, ging es auch schon ganz schnell und Leipzigs pinker Schwarm hatte seinen angestammten Platz wieder eingenommen.