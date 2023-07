Löwen-Geburt im Zoo Leipzig: So steht es um die Babys und ihre verwitwete Mama Kigali

Leipzig - Vor zehn Tagen gab es im Leipziger Zoo endlich wieder Löwen-Nachwuchs . Bei "Elefant, Tiger & Co." gab's für die Zuschauer nun ein Gesundheitsupdate des Quartetts.

Kigali zieht momentan einen neuen Wurf groß - diesmal ohne ihren Partner Majo. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Es war eine überraschende Nachricht, als der Zoo Leipzig Anfang Juli die Geburt von vier Löwenbabys bekannt gab, trauerte man doch erst einen Monat zuvor um den plötzlich verstorbenen Majo.

Doch trotz all der stressigen Momente der vergangenen Monate brachte Mama Kigali tatsächlich gesunden Nachwuchs zur Welt - vor allem zur Freude von Pfleger Jens Hirmer und Kurator Johannes Pfleiderer, die in der neuen Folge der Zoo-Soap zu Wort kommen.

"In dem Moment hätte ich am liebsten zwei Flaschen Sekt gleichzeitig geköpft", so die Stimmung.

Der frischgebackenen Familie gehe es derzeit "sensationell gut", so der Stand der Dinge. "Kigali kümmert sich traumhaft, lehrbuchmäßig ist noch untertrieben", schwärmt Jens.

Das ist alles andere als selbstverständlich, immerhin hatte Kigali in der Vergangenheit Probleme im Umgang mit ihren Kindern gehabt und diese in zwei Fällen sogar tödlich verletzt. Doch bisher verhalte sich die Löwendame tiefenentspannt.

Dementsprechend groß ist die Erleichterung unter den Pflegern: "Dass sie sich kümmert und lieb mit ihnen umgeht ... das ist 100 Prozent ein Glücksgefühl!"