Giraffen-Taufe im Zoo Leipzig: So heißt der kleine Wirbelwind

Leipzig - Nachdem der Zoo gemeinsam mit Tierfreunden und Besuchern auf Namenssuche für eine Giraffe gegangen war, verkündeten Direktor Prof. Jörg Junhold und Pfleger Jens Hirmer am heutigen Samstag den Gewinner der Abstimmung.

Die Bedeutung "Wirbelwind" passe laut Pfleger Jens Hirmer sehr gut zu Kiano. © Emily Mittmann

Weit über 1700 Vorschläge für einen Namen des nun schon vier Monate alten Giraffen-Jungen waren seit Februar im Zoo eingegangen.

Fünf davon stellten die Pfleger der Kiwara-Savanne den Besuchern im Rahmen einer Abstimmung zur Wahl.

Mit gerade einmal 561 Stimmen landete der Favorit von Giraffen-Pfleger Jens Hirmers "Tafari" zwar leider auf dem letzten Platz, doch schienen sich die meisten der Tierliebhaber einig zu sein:

Das Giraffen-Junge soll Kiano heißen! 3741 Stimmen entschieden sich für den afrikanischen Namen, der übersetzt so viel wie "die Freude" beziehungsweise "Wirbelwind" bedeutet.

"Wirbelwind beschreibt gegenwärtig sehr gut seinen Charakter", gestand auch der Experte.

So sei der Kleine in den vergangenen Wochen schon sehr neugierig in der Savanne unterwegs gewesen, sprinte gelegentlich durch das Gehege und spiele immer wieder mit seiner Halbschwester Niara.

Auch insgesamt sei festzustellen, dass Tamikas Sohn bisher eine vorbildliche Entwicklung nimmt, wie der Zoo bekannt gab.