Leipzigs Robben ziehen bald ins Feuerland: Eine von ihnen stiehlt allen die Show!
Leipzig - Start ins neue Jahr auch bei "Elefant, Tiger & Co."! Für 2026 hat sich der Leipziger Zoo einiges vorgenommen, denn die Eröffnung der neuen Anlage "Feuerland" steht an. Für die Robben des Tiergartens bedeutet das den Umzug in ein neues Zuhause. Eine von ihnen scheint es kaum noch erwarten zu können.
Die Rede ist von Blue, der jüngsten Seelöwin der Gruppe. In ihrem neuen Zuhause sollen die Meeressäuger in Zukunft auch Shows für die Besucher aufführen, wie man sie bereits aus anderen Zoos kennt. Zwar trainieren alle Robben fleißig dafür. Blue setzt jedoch noch einen drauf und überrascht immer wieder mit spontanen eigenen Tricks.
"Wir machen das ganz gern, dass wir uns einfach mal rausstellen und schauen, was sie uns anbieten. Einfach mal, um verschiedene Sachen einzufangen. Also, wenn sie bestimmte Sachen spontan machen, wir dieses Verhalten belohnen, um es in unser Training einzubinden", erklärt Tierpflegerin Ronja Siegmund.
Zusammen mit Meriam Pietsch arbeitet sie bereits seit Monaten mit den Seelöwen, um sie auf den Umzug und ihr neues Heim vorzubereiten. Wie gut das klappt, sieht man, sobald die beiden an das Becken ihrer Schützlinge treten. Die Robben sind sofort da, allen voran Blue!
Und siehe da, sie legt auch gleich los, liefert Drehungen im kühlen Nass und blubbert durch die Nase an der Wasseroberfläche. Zur Belohnung gibt's frischen Fisch. Da laufen die Übungen gleich noch besser.
"Guck mal, wie schnell sie's doch verstanden hat", bemerkt da auch Meriam Pietsch. "Dass sie's jetzt gezielt macht und so viel anbietet. Paar mal bestätigt und sie sagt: 'Ja geil, kann ich!'"
Das alles bietet die neue Anlage im Leipziger Zoo
Läuft alles nach Plan, ziehen Blue und ihre Freundinnen bereits in kommenden Sommer in ihr neues Zuhause im "Feuerland". Neben den Seelöwen soll die etwa ein Hektar große Anlage Platz für bis zu 130 Humboldt-Pinguine sowie Seevögel bieten.
Das Highlight wird ein 140 Meter langer Unterwassertunnel, der an einigen Stellen verglast ist und so einen 360-Grad-Blick auf die Meeresbewohner ermöglicht. Die ersten Teilelemente dafür wurden bereits geliefert, das nächste und letzte soll bald folgen.
Mehr Geschichten aus dem Leipziger Zoo gibt es in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co.", die Ihr ab sofort in der ARD-Mediathek sehen könnt.
Titelfoto: Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig