Es will einfach nicht klappen! Koala-Dame Mandie bereitet Leipziger Zoo weiterhin Sorgen

Leipzig - Nach ihrer zweimonatigen Hochzeitsreise nach Dresden ist Koala-Dame Mandie in den Leipziger Zoo zurückgekehrt. Allerdings nicht mit dem erhofften Ergebnis ...

Mandie ist wohl leider mit leerem Beutel nach Leipzig zurückgekehrt. © Zoo Leipzig

Ganze fünf Jahre ist es her, dass Mandie ihren Sohn Bouddi auf die Welt gebracht hat. Seitdem herrscht eine Baby-Flaute im Leipziger Koala-Gehege, mit Männchen Yuma will es einfach nicht funken.

Auf der Reise in den Dresdner Zoo im Sommer sollte sich die Koala-Dame dann mit Mullaya vergnügen. Einige Annäherungsversuche haben durchaus stattgefunden - ob sie auch gefruchtet haben, ist allerdings mehr als fraglich.

In der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge vom Freitagabend wird Mandies Rückkehr in die Messestadt gezeigt. "Schön, dass sie wieder da ist", freuen sich die Pfleger, während sie den Koala zurück in das altbekannte Gehege setzen.

Trotz der zunächst "vielversprechend" scheinenden Begegnungen mit Mullaya müsse man aktuell davon ausgehen, "dass sie leider mit leerem Beutel zurückkehrt", so Pfleger Philipp Hünemeyer. Bis zum Paarungserfolg brauche es eben in der Regel mehrere Anläufe.