Es will einfach nicht klappen! Koala-Dame Mandie bereitet Leipziger Zoo weiterhin Sorgen
Leipzig - Nach ihrer zweimonatigen Hochzeitsreise nach Dresden ist Koala-Dame Mandie in den Leipziger Zoo zurückgekehrt. Allerdings nicht mit dem erhofften Ergebnis ...
Ganze fünf Jahre ist es her, dass Mandie ihren Sohn Bouddi auf die Welt gebracht hat. Seitdem herrscht eine Baby-Flaute im Leipziger Koala-Gehege, mit Männchen Yuma will es einfach nicht funken.
Auf der Reise in den Dresdner Zoo im Sommer sollte sich die Koala-Dame dann mit Mullaya vergnügen. Einige Annäherungsversuche haben durchaus stattgefunden - ob sie auch gefruchtet haben, ist allerdings mehr als fraglich.
In der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge vom Freitagabend wird Mandies Rückkehr in die Messestadt gezeigt. "Schön, dass sie wieder da ist", freuen sich die Pfleger, während sie den Koala zurück in das altbekannte Gehege setzen.
Trotz der zunächst "vielversprechend" scheinenden Begegnungen mit Mullaya müsse man aktuell davon ausgehen, "dass sie leider mit leerem Beutel zurückkehrt", so Pfleger Philipp Hünemeyer. Bis zum Paarungserfolg brauche es eben in der Regel mehrere Anläufe.
Elefant, Tiger & Co.: Klappt es diesmal zwischen Mandie und Yuma?
Der Leipziger Zoo wolle aber trotz dieses Rückschlags den Kopf nicht hängen lassen. Immerhin wartet hier mit Koala-Mann Yuma ja noch ein potenzieller Partner auf Mandie.
Obwohl es in der Vergangenheit nie so richtig zwischen den beiden klappen wollte, wolle man die Hoffnung nicht aufgeben und freue sich auf Mandies "neues Kennenlernen" mit Yuma: "Sodass wir da eigentlich ganz optimistisch sind."
Erstmal müsse sich Mandie aber von den Reise-Strapazen erholen, sich wieder an das Leipziger Futter und die Umgebung gewöhnen. "Wir werden die Tage beobachten, wie sie sich wieder einlebt", so Pfleger Philipp. Das Thema Koala-Nachwuchs versucht er locker anzugehen: "Ich glaube, wenn man's erzwingen will, klappt's sowieso nicht."
Immerhin hat es im Leipziger Zoo an anderer Stelle geklappt: Wie der Tierpark am Freitag berichtete, erwartet Koala-Weibchen Erlinga Nachwuchs.
Die komplette "Elefant, Tiger & Co."-Folge seht Ihr in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: Zoo Leipzig