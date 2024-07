Nach Affen-Klau im Leipziger Zoo: Polizei schnappt gleich mehrere Tatverdächtige

Leipzig - Fast vier Monate nachdem Bartaffen-Dame Ruma aus dem Zoo Leipzig geklaut und wenige Tage später am Rande des Lene-Voigt-Parks in Leipzig wieder aufgetaucht war , hat die Polizei nun eine Gruppe von Tatverdächtigen dingfest gemacht.

Am Ostersonntag hatten Pfleger des Leipziger Zoos das Fehlen von Bartäffin Ruma (15) festgestellt - am Gehege waren Einbruchsspuren entdeckt worden.

Auch wegen weiterer schwerer Straftaten sitzen die Beschuldigten nun in U-Haft. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt.

Wie die Leipziger Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, hatten umfangreiche Ermittlungen der Beamten aus Chemnitz gegen eine nicht deutsche Tätergruppe zahlreiche Beweismittel sichergestellt und ausgewertet. Diese erhärteten den Verdacht, dass eine oder mehrere Personen aus dieser Gruppe in den Diebstahl der Äffin involviert waren.

Nur vier Tage später hatte ein Jogger das Tier in Bäumen am Rande der Köbisstraße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg gesichtet - der Affe konnte wohlbehalten wieder zurück in sein Gehege gebracht werden.