Zoo Leipzig: "Schauen mit Dankbarkeit zurück und mit Demut ins Jahr 2024"

Leipzig - Mit einer Gesamtbesucherzahl von 1,9 Millionen blickt der Zoo Leipzig auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Worauf sich Fans freuen dürfen und welchen "Masterplan" die Leitung für das neue Jahr ausgeheckt hat, gab der Tiergarten am gestrigen Mittwoch bekannt.

"Ich glaube, was hervorzuheben ist, ist das Kinderfest Kids", erinnerte sich Synnatzschke. "Dort konnten wir das erste Mal 60.000 Euro Spenden einnehmen, die dann auch entsprechend der Kinderklinik übergeben werden konnten."

Hinsichtlich der Unsicherheit, ob das Jahr 2022 als Einmal-Erfolg nach Corona stehen bleibt, habe der Zoo so beweisen können, dass er auch weiterhin für seine Besucher attraktiv geblieben ist.

Nachdem der Tiergarten schon im Jahr 2022 mit einer Besucherzahl von 1,87 Millionen glänzen konnte, gelang es der Einrichtung, diese mit einer Gesamtzahl von 1,9 Millionen in 2023 noch zu übertreffen.

Ab dem 11. Januar bringt das "Magische Tropenleuchten" Licht ins Dunkle des Zoos. © Emily Mittmann

"Wir haben gesagt, wir schauen mit Dankbarkeit zurück und so schauen wir auch mit Demut in das Jahr 2024", so Synnatzschke.

Die Eintrittspreise betreffend stelle sich die Leitung unter anderem die Frage: "Was kann sich eine Familie heutzutage leisten?".

Auch der Zoo sei von den wirtschaftlichen Entwicklungen, wie steigenden Energie- und Rohstoffpreisen nicht verschont geblieben, weshalb für die kommende Saison eine Preiserhöhung geplant sei.

Trotz alledem gehe man auch in diesem Jahr davon aus, dass man mit einem guten Angebot bei den Besuchern punkten kann.

Denn genau wie 2023 hat auch das neue Jahr zoologisch einen guten Start hingelegt. So durfte man sich schon über eine Giraffen- und eine Zebra-Geburt freuen.

Aber auch das "Magische Tropenleuchten", das vom 11. Januar bis zum 11. Februar den Zoo erleuchtet, lockt Anfang des Jahres jede Menge Schaulustige auf die geschmückten Pfade und ins Gondwanaland.