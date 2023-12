Süße Neuankömmlinge und traurige Abschiede: Das war 2023 im Zoo Leipzig los

Leipzig - Auch in diesem Jahr durfte der Leipziger Zoo wieder Neuzuwachs bei sich begrüßen. Neben all der Freude über den Nachwuchs musste aber auch schweren Herzens Abschied genommen werden. TAG24 hat für Euch noch einmal die wichtigsten tierischen Ereignisse zusammengefasst.

Die Taufe des kleinen Giraffen-Babys gab den Startschuss für die 145. Saison des Zoos. Gut vier Monate später kam der vierte Leipziger Elefant binnen 10 Monaten auf die Welt. © Bildmontage: Zoo Leipzig

Der Montag, 6. Februar, startete zuckersüß mit der Geburt eines Giraffen-Babys.

Ende März gab die Taufe des Kleinen auch gleich den Startschuss für die 145. Saison des Leipziger Zoos. Die Wahl fiel dabei auf den Namen Niara (Suaheli: zu Großem bestimmt).

Die Tochter der 4-jährigen Rotschild-Giraffenkuh Sipiwe sei nach acht Jahren der erste Zuchterfolg für die Leipziger. Mittlerweile habe sich Niara gut bei der Herde und ihren Mitbewohnern in der Savanne eingelebt, wie der Zoo bekannt gab.

Weiter ging es im Frühjahr mit der Geburt des dritten Elefanten-Babys. Am 29. April erblickte Zaya das Licht der Welt.

Genau drei Monate später, am 29. Juli, machte Mama Rani (15) das Elefanten-Quartett komplett.

"Der vierte kleine Elefant innerhalb von 10 Monaten ist in Leipzig zur Welt gekommen", hieß es da bei "Elefant, Tiger & Co.". Nach ganzen 680 Tagen im Bauch wurde Savani in der Nacht zum Samstag die erste Geburt auf der Außenanlage der Leipziger Elefanten.

"Die ganzen Mädels haben das gut gemacht", lobte Bereichsleiter Thomas Günther die Elefanten-Damen.