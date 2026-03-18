Massive Schäden: Nächste Brücke in Magdeburg komplett dicht

Magdeburg - Das Brückenchaos in Magdeburg reißt nicht ab! Seit Dienstag bleibt eine weitere Überführung gesperrt. Dieses Mal trifft es Fußgänger und Radfahrer.

Seit April 2025 wurden mehrere Brücken in Magdeburg gesperrt oder abgerissen. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Aufgrund massiver Schäden im Haupttragwerk bleibt die Brücke über der Schrote nahe der Dehmbergstraße in Stadtfeld West aus Sicherheitsgründen komplett dicht.

Unter anderem wurden Fäulnis und Pilzbefall bei einer Hauptprüfung am Dienstag festgestellt, berichtete die Stadt.

"Weil die Hauptträger innen völlig zerstört sind, ist die Standsicherheit des Tragwerks nicht mehr gewährleistet", hieß es weiter. Auch der Bohlenbelag sei betroffen.

Eine Reparatur der Brücke sei nicht mehr möglich. Die städtische Brückenmeisterei wurde daher mit dem zeitnahen Rückbau und der Sicherung der dadurch entstehenden Lücke beauftragt.

Doch wie kommen die Fußgänger und Radfahrer nun an ihr Ziel? Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer, auf die Querungen in Höhe der Pestalozzistraße und nahe der Felsenbergstraße auszuweichen.