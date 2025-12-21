Ein Jahr nach dem Anschlag: Große Anteilnahme bei Gedenken in Magdeburg

Ein Jahr nach dem Anschlag in Magdeburg wurde der Opfer und Betroffenen gedacht. Beim Gedenken wurde die riesige Hilfsbereitschaft gelobt.

Von Dörthe Hein Magdeburg - Ein Jahr nach der Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist in der Stadt an die sechs Todesopfer und die vielen Verletzten erinnert worden.

Zum Gedenken sprach Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) vor den Betroffenen und Trauernden. © Hendrik Schmidt/dpa Bei einer Gedenkstunde sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) Hinterbliebenen und Betroffenen die anhaltende Unterstützung der Bundesregierung zu. "Wir sind ein Land, das nichts höher stellt als den Menschen, jeden Einzelnen, als das Leben eines Menschen", betonte der CDU-Politiker. Merz zeigte zugleich Verständnis für die Gefühle der Angehörigen: "Auch Wut und Zorn dürfen sein im Auge von grausamen Verbrechen, wie dieses eines war." Magdeburg Gedenktag zum Anschlag in Magdeburg: Hier kann es zu Einschränkungen im Verkehr kommen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) sagte: "Wir haben Verletzlichkeit erfahren, aber wir dürfen nicht Verletzte bleiben. Darum ist es ein wichtiges Zeichen, dass der Weihnachtsmarkt in Magdeburg nur wenige Meter von hier auch in diesem Jahr stattfindet. Wir kapitulieren nicht vor dem Terror, wir leben unser Leben und unsere Traditionen."

Weihnachtsmarkt blieb geschlossen

Genau ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt drehte sich am Samstag aber kein Karussell, es wurde kein Glühwein ausgeschenkt. Der Markt blieb für diesen Tag geschlossen. Am Abend gab es eine lange Lichterkette rund um den Tatort. Um 19.02 Uhr, zur Tatzeit vor einem Jahr, läuteten die Kirchenglocken der Stadt. Der Angriff vor einem Jahr habe in der Stadt tiefe Wunden hinterlassen, sichtbare, unsichtbare, persönliche, familiäre und gesellschaftliche, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos). Den Betroffenen und Angehörigen sagte sie: "Sie tragen Lasten, die man nicht ablegen kann." Aber niemand solle mit seinem Schmerz allein bleiben.

Ein Jahr nach dem Anschlag legen Trauernde erneut Blumen und Kerzen vor der Johanniskirche nieder. © Hendrik Schmidt/dpa

Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft nach dem Anschlag

Gunnar Schellenberger (65, CDU, v.r.), Reiner Haseloff (71, CDU), Simone Borris (62, parteilos), und Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) legten Kränze vor der Kirche nieder. © Hendrik Schmidt/dpa Beim Gedenken kamen Helfer zu Wort und berichteten vom beispiellosen Einsatz, Hinterbliebene und Opfer sprachen über die schweren Folgen bis heute. Sie hoben den Zusammenhalt und die große Hilfsbereitschaft an dem Anschlagsabend hervor. Eine Betroffene sagte: "Eins hat es uns gezeigt: Wir sind füreinander da, wir halten zusammen und stehen für uns ein. Wir lassen uns trotz der schrecklichen Tat unsere Weihnachten nicht nehmen." Binnen einer Minute und vier Sekunden habe sich alles geändert. Gerade noch hätten bunte Lichter, Karusselle, leuchtende Kinderaugen, Sorglosigkeit und Düfte von Glühwein und Gebäck das friedliche Bild bestimmt. Magdeburg "Wir sind füreinander da": Anschlags-Gedenken mit Gottesdienst in Magdeburg gestartet Dann wurden durch das Täterfahrzeug Menschen herumgeschleudert, ein Chaos brach aus. "Die Schreie sind bis heute in den Köpfen", sagte die Betroffene. Die Stadt habe das Glück gehabt, dass viele Menschen vor Ort gewesen seien, die nicht gezögert hätten, zu helfen: Passanten, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Pflegekräfte und Ärzte. "Mein persönlicher Dank geht an alle Retter."

Zahlreiche Menschen bildeten um den Anschlagsort eine Lichterkette. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sechs Tote und mehr als 300 Verletzte