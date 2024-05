Theater Magdeburg: Diese tollen Highlights erwarten Euch nächste Spielzeit

Bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag stellte das Theater Magdeburg das Programm für die kommende Spielzeit vor. 29 neue Produktionen sind geplant.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag stellte das Theater Magdeburg das Programm für die kommende Spielzeit vor. TAG24 war vor Ort und kann vorab sagen - es sind echte Highlights dabei!

Generalintendant Julien Chavaz (r.) gab auf einer Pressekonferenz das Programm für die kommende Spielzeit am Theater Magdeburg bekannt. © Lena Schubert Generalintendant Julien Chavaz gab am Mittwoch bekannt, dass insgesamt 29 neue Produktionen in den drei Sparten Premiere feiern werden. Verglichen mit dem vergangenen Jahr gibt es weniger Opern-, dafür aber umso mehr Schauspielpremieren. Sparte: Oper

Auch in diesem Jahr wird die Spielzeit am 7. und 8. September mit einem Theaterfest eröffnet. In diesem Rahmen feiert Schauspieldirektorin Clara Weyde ihr Opernregie-Debüt und inszeniert "Das schlaue Füchslein" von Leos Janacek. Magdeburg Kultur "Fidelio" am Theater Magdeburg: Kunterbunt, hochaktuell, grandios Ein besonderes Highlight für die Musical-Fans feiert am 9. November Premiere: Bei "Anything Goes" von Cole Porter wird Melissa King Regie führen. Neben "Romeo und Julia" von Bellini am 25. Januar und "La Traviata" von Verdi am 3. Mai ist auch die Uraufführung von "Salome" von Gerald Barry Pflichttermin im Opernhaus.

Theater Magdeburg bringt "La Traviata" und "Die Addams Family" auf die Bühne

Neben zahlreichen neuen Stücken werden auch zahlreiche Produktionen aus den Vorjahren wiederaufgenommen - darunter der Publikumsliebling "Schneewittchen". © Theater Magdeburg/Ida Zenna Ab dem 20. Juni 2025 ist es dann auch wieder Zeit für das Domplatz-OpenAir: Da wird in der kommenden Spielzeit "Die Addams Family" in Magdeburg zusehen sein. Das Sommertheater wird wieder von Felix Seiler inszeniert, der bereits im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Inszenierung von "Catch Me If You Can" auf die Bühne brachte. Außerdem auf dem Spielplan: Magdeburg Kultur Dieses Wochenende in Magdeburg: Was beim Kirschblüten- und Elbfest alles los ist " Carmen " von Georges Bizet, Premiere: 19. Oktober 2024

" von Georges Bizet, Premiere: 19. Oktober 2024 " Die unbedingten Dinge " von Nikola Huppertz, Premiere: 13. Dezember 2024

" von Nikola Huppertz, Premiere: 13. Dezember 2024 "Penelope" von Sarah Kirkland Snider, Premiere: 7. März 2025 Zudem sind zehn Sinfonie- und sechs Kammerkonzerte geplant, darunter auch Gustav Mahlers 5. Sinfonie, die Generalmusikdirektorin Anna Skryleva in ihrer letzten Spielzeit als Abschied dirigiert. Sparte: Ballett Das Tanzensemble um Direktor Jörg Mannes nimmt in der kommenden Spielzeit drei neue Projekte auf. "Vincent", was sich um das Leben des Malers Vincent van Gogh drehen wird, feiert am 28. September Premiere. Zwei weitere Uraufführungen folgen am 15. Februar und am 18. Mai, wenn Jörg Mannes, Jeroen Verbruggen und eine Auswahl junger Choreografen die Tanzentwicklungen "Carmen/Morgenröte eines Stiers" und "Neue Wege" präsentieren.

