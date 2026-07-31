MVB-Haltestelle am Domplatz wird zum "Platz für alle" und erstrahlt in Regenbogenfarben
Magdeburg - Die Magdeburger Innenstadt ist jetzt für ein paar Wochen ein Stückchen bunter: Die Tram-Haltestelle am Domplatz erstrahlt in den Farben des Regenbogens.
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) entschieden sich dazu, für den August den Bordstein an der Haltestelle "Domplatz" in den Farben der Pride-Flagge zu gestalten. Der Straßenbahnstopp erhielt außerdem den Namenszusatz "Platz für alle".
"Als Verkehrsunternehmen bewegen wir jeden Tag Tausende Menschen - unabhängig von Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht oder sexueller Identität", so MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel.
Die Idee für die bunte Haltestelle kam aus der Belegschaft des Unternehmens.
August ist seit jeher der CSD-Monat in Magdeburg. Der große Umzug und die Versammlung sind für den 22. August geplant und finden erstmals am Domplatz statt am Alten Markt statt.
"Gerade in einer Zeit, in der queere Menschen und Veranstaltungen immer wieder Ziel von Anfeindungen und Gewalt werden, ist Sichtbarkeit wichtiger denn je", betont Falko Jentsch, Vorstand des CSD Magdeburg e.V.
Der Anschlag auf den CSD in Berlin hat in der LGBTQ-Community aber auch in der Elbestadt Spuren hinterlassen, so Jentsch.
Titelfoto: MVB