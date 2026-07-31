MVB-Haltestelle am Domplatz wird zum "Platz für alle" und erstrahlt in Regenbogenfarben

Magdeburg - Die Magdeburger Innenstadt ist jetzt für ein paar Wochen ein Stückchen bunter: Die Tram-Haltestelle am Domplatz erstrahlt in den Farben des Regenbogens.

Die Tram-Haltestelle "Domplatz" wurde für den Magdeburger CSD-Monat in den Regenbogenfarben eingefärbt. © MVB

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) entschieden sich dazu, für den August den Bordstein an der Haltestelle "Domplatz" in den Farben der Pride-Flagge zu gestalten. Der Straßenbahnstopp erhielt außerdem den Namenszusatz "Platz für alle".

"Als Verkehrsunternehmen bewegen wir jeden Tag Tausende Menschen - unabhängig von Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht oder sexueller Identität", so MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel.

Die Idee für die bunte Haltestelle kam aus der Belegschaft des Unternehmens.

August ist seit jeher der CSD-Monat in Magdeburg. Der große Umzug und die Versammlung sind für den 22. August geplant und finden erstmals am Domplatz statt am Alten Markt statt.