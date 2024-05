Theater, Comedy und ESC: Das sind drei Tipps für Euer Wochenende in Magdeburg

Boys'N'Beats - Wer am Eurovision-Samstag nicht allein zu Hause hocken will, für den ist eventuell das Public Viewing im Boys'n'Beats das Richtige. Dragqueen Jurassica Parka führt durch den Abend und fiebert gemeinsam mit allen Gästen im Finale mit. Wenn Deutschland dann unumgänglich auf Platz 1 landet (oder eben auch nicht), wird direkt im Anschluss mit einer fetten Aftershow-Party gefeiert. DJ Me Unique steht für Euch an den Turntables.

Der Eintritt kostet einmalig acht Euro an der Abendkasse und erlaubt Zutritt zu beiden Veranstaltungen. Um 19 Uhr geht's los.