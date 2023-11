Die schönsten Weihnachtsmärkte in Magdeburg 2023

Wann beginnen die Weihnachtsmärkte in Magdeburg? Alle Infos gibts auf TAG24! Termine ★ Öffnungszeiten ☆ Geheimtipps für die Weihnachtszeit ★

Magdeburg - Es weihnachten sehr, wenn die Weihnachtsmärkte in Magdeburg ihre Pforten öffnen. Genieße die Weihnachtszeit auf den schönsten Weihnachtsmärkten der Stadt.

Die Weihnachtsmärkte in Magdeburg machen die Adventszeit zauberhaft schön. © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert In Magdeburg ist die Weihnachtszeit einfach magisch, wozu auch die wunderbaren Weihnachtsmärkte ihren Teil beitragen. Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln steigt einem in die Nase. Überall erklingen Weihnachtsmusik und das Lachen der Menschen. Bunte Dekoration und Lichterglanz vertreiben die Dunkelheit. In der Ottostadt funkelt, glitzert und weihnachtet es an vielen Ecken. TAG24 stellt Dir die schönsten Weihnachtsmärkte und so manchen weihnachtlichen Geheimtipp in Magdeburg vor. Alle angegebenen Informationen zu Terminen und Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte in Magdeburg sind ohne Gewähr. Informiere Dich am besten kurz vor Deinem Besuch auf der Website des jeweiligen Marktes. Noch mehr coole Tipps für schöne Erlebnisse gibts im "Magdeburg entdecken: Ratgeber".

Magdeburger Weihnachtsmarkt 2023

Der vielseitige Magdeburger Weihnachtsmarkt bezaubert mit all seinen Facetten. © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Wann ist die Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes 2023 und wie lange hat er auf? Am 27. November 2023 öffneten sich die Türen des Magdeburger Weihnachtsmarktes. Der Markt ist bis zum 29. Dezember 2023. Wo ist der Magdeburger Weihnachtsmarkt? Magdeburg Lokales Magdeburger Weihnachtsmarkt und Lichterwelten: Fakten, Fragen und Antworten Adresse: Alter Markt, 39104 Magdeburg. Welche Haltestellen befinden sich in der Nähe? Alter Markt

Allee-Center Eintritt? kostenlos

Besonderheiten? Skandinavisches Flair erwartet die Besucher in der "Nordischen Meile" an der Hartstraße, wo man Felle, Elchplastiken, schwedische Fellsocken und verschiedene Kleinigkeiten erstehen kann. Außerdem gibt es Spezialitäten wie nordisches Handbrot, Elchwurst und Glögg.

Für die kleinen Marktbesucher sind die Märchengasse und das 38 Meter hohe Riesenrad mit 36 Gondeln besondere Highlights. Zum Magdeburger Weihnachtsmarkt gehört auch die Eislaufbahn "Winterfreuden on Ice". Ein ebenso empfehlenswerter Teil des Magdeburger Weihnachtsmarktes ist der Historische Weihnachtsmarkt Magdeburg "Kaiser-Otto-Pfalz" (Website: historischer-weihnachtsmarkt-magdeburg.de). Der mittelalterliche Markt verkauft Waren und Materialien im 10. Jahrhundert. Zudem präsentieren Schmiede, Tuchmacher, Glasbläser, Glasmaler oder Töpfer ihr Handwerk. Kinder können Bogenschießen, Münzen prägen und Glaskugeln bemalen. Dort findet man auch das Badehaus und die Fass-Sauna, welche für eine Gruppe von bis zu acht Personen gemietet werden kann. Wie es sich für einen Weihnachtsmarkt gehört, gibt es neben den verschiedenen Ständen mit Kunsthandwerk und Geschenkideen ein umfangreiches Angebot an Essen und Getränken. Bei der vielseitigen Auswahl, die von Schmalzkuchen, Lemsdorfer Lümmel, Bregenwurst, Potato-Cheeseballs über Paella, Köttbullar und Flammkuchen bis hin zu Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, kandierten Äpfel, Schokofrüchten, Crêpes und Waffeln reicht, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Oder man begibt sich auf die Suche nach dem besten Glühwein Magdeburgs und probiert sich durch bis zu 50 Sorten. Bei einem Flöff, Glümmel, Kaiser-Punsch und Domtropfen kommt selbst beim größten Weihnachtsmuffel etwas festliche Stimmung auf. Öffnungszeiten Magdeburger Weihnachtsmarkt: montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr

freitags und samstags von 11 bis 13 Uhr

sonntags von 11 bis 20 Uhr

Am 27. November 2023 eröffnet der Weihnachtsmarkt um 17 Uhr.

Der 24. und 25. Dezember 2023 sind Ruhetage. Weitere Informationen: Website: weihnachtsmarkt-magdeburg.de

Auch der Weihnachtsmann besucht den Magdeburger Weihnachtsmarkt. © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Lichterwelt Magdeburg

Die Lichterwelt Magdeburg lädt zum Spazieren, Fotografieren und Genießen ein. © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Wann ist die Eröffnung der Lichterwelt Magdeburg 2023 und wie lange hat sie auf? Die Lichterwelt Magdeburg ist vom 27. November 2023 bis zum 2. Februar 2024 geöffnet. Wo ist der Lichterwelt Magdeburg? Adresse: Domplatz, 39104 Magdeburg Außerdem befinden sich Lichtelemente an den Stalinbauten in der Ernst-Reuter-Allee, auf dem Willy-Brandt-Platz, am Alten Rathaus, am Alten Markt, an der Johanniskirche und dem SWM-Gebäude sowie in weiteren Teilen der Stadt. Welche Haltestellen befinden sich in der Nähe? Domplatz Eintritt? kostenlos

Besonderheiten? In der Weihnachtszeit lassen mehr als eine Million LEDs die Ottostadt im weihnachtlichen Glanz erstrahlen. In diesem Umfang ist die Magdeburger Weihnachts- und Winterbeleuchtung in Mitteldeutschland unübertroffen. Die Lichterwelt Magdeburg ist ideal, um einen weihnachtlichen Spaziergang durch die Stadt zu machen. Für Magdeburger und Touristen bieten sich viele schöne Fotomotive und Licht-Attraktionen, die einen unvergesslichen weihnachtlichen Eindruck hinterlassen. Besondere Highlights der Lichterwelt Magdeburg sind die Lichtmalereien mit Magdeburger Persönlichkeiten an den Gebäudefassaden auf dem Alten Markt, die Weihnachtskrippe auf dem Domplatz, der gigantische Magdeburg-Schriftzug auf dem Willy-Brandt-Platz und der beleuchtete Brunnen mit der Musik Telemanns auf dem Ulrichplatz. An vielen Orten mit Lichtinstallationen gibt heiße Getränke und Speisen sowie Live-Musik. Öffnungszeiten Lichterwelt Magdeburg: Vom 27. November 2023 bis zum 2. Februar 2024 ist die Lichterwelt durchgehend geöffnet. Um Energie zu sparen, sind die Licht-Elemente dabei von 15 bis 9 Uhr erleuchtet. Am 31. Dezember 2023 und am 1. Januar 2024 kann es aufgrund der Absperrmaßnahmen zur Silvesternacht zu Einschränkungen der Begehbarkeit kommen. Weitere Informationen: Website: lichterwelt-magdeburg.de

Dank der Lichterwelt lassen tausende Lichter die Ottostadt Magdeburg erstrahlen. © dpa/Stephan Schulz

WinterWunderLand am City Carré Magdeburg

Die Winterzeit genießen kann man beim WinterWunderLand am City Carré Magdeburg. © Andreas Lander Wann ist die Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Bahnhofsvorplatz 2023 und wie lange hat er auf? Das WinterWunderLand am City Carré wird am 27. November 2023 feierlich eröffnet und hat bis zum 30. Dezember 2023 auf. Wo ist das WinterWunderLand? Adresse: Willy Brandt Platz, 39104 Magdeburg Welche Haltestellen befinden sich in der Nähe? Hauptbahnhof

City Carré Eintritt? kostenlos Besonderheiten? Zur Weihnachtszeit verwandelt sich der Bahnhofsvorplatz in Magdeburg in einen märchenhaften Weihnachtsmarkt. Eröffnet wird das zauberhafte WinterWunderLand am City Carré mit einem Fest für die ganze Familie - inklusive Eisprinzessinnen und ihrem besten Freund. Die Hütten auf dem Bahnhofsvorplatz sind weihnachtlich dekoriert und lassen den Platz im Lichterglanz erstrahlen, sodass beim Besuch des Marktes schnell Weihnachtsstimmung aufkommt. Zu entdecken gibt es auch schwedische Elemente und liebevoll gestaltete Details. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt kann man gemütlich Glühwein, Punsch, belgisches Glühbier und andere Köstlichkeiten genießen. Wenn die heißen Getränke und Snacks zum Aufwärmen noch nicht ausreichen, dann kann man sich einfach an eine der schicken Feuertonnen stellen. Öffnungszeiten WinterWunderLand am City Carré: sonntags bis donnerstags von 11 Uhr bis 21 Uhr



freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

Weitere Informationen: city-carre-magdeburg.de

Winterzauber an der Grünen Zitadelle

Ein Anlaufpunkt für schöne Weihnachten in Magdeburg ist der Winterzauber an der Grünen Zitadelle. (Symbolbild) © 123rf/erix2005 Wann ist die Eröffnung des Winterzaubers an der Grünen Zitadelle 2023 und wie lange hat er auf?

Der Winterzauber an der Grünen Zitadelle öffnete am 16. November 2023 und schließt am 30. Dezember 2023 wieder. Wo ist der Weihnachtsmarkt? Adresse: Erhard-Hübener-Platz, 39104 Magdeburg Welche Haltestellen befinden sich in der Nähe? Leiterstraße Eintritt? kostenlos Besonderheiten? Der kleine Wintermarkt an der Grünen Zitadelle von Magdeburg verspricht viel Gemütlichkeit und Weihnachtsstimmung. Nicht nur die zahlreichen Lichter an der Fassade, den Bäumen und dem Innenhof sorgen für den Winterzauber, sondern auch die liebevoll dekorierten Weihnachtsstände und der hell erleuchtete große Weihnachtsbaum. Hier kann man ganz entspannt das umfangreiche Speisen- und Getränkeangebot genießen. Auf dem Programm stehen viele Höhepunkte wie Livemusik und Musikfeuerwerk. Öffnungszeiten Winterzauber an der Grünen Zitadelle:

montags bis donnerstags von 16 bis 21 Uhr



freitags und samstags von 14 bis 22 Uhr



sonntags von 14 bis 20 Uhr



Geschlossen am 24. und 25. Dezember 2023 Weitere Informationen: Website: winterzauber-md.de

SWM Weihnachtsmarkt 2023

Auf dem SWM Weihnachtsmarkt in Magdeburg kann man gemütliche Stunden verbringen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Wann ist die Eröffnung des SWM Weihnachtsmarktes 2023 und wie lange hat er auf? Der SWM Weihnachtsmarkt findet vom 1. Dezember 2023 bis zum 23. Dezember 2023 statt. Wo ist der SWM Weihnachtsmarkt? Adresse: Am Blauen Bock 1, 39104 Magdeburg

Welche Haltestellen befinden sich in der Nähe? Alter Markt

Allee-Center Eintritt? kostenlos Besonderheiten? Der SWM Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto "Weihnachten im Stil der 20er-Jahre erleben". Beim Klang der Drehorgel, heißen Getränken und leckeren Speisen vom Grill kommt schnell Weihnachtsstimmung auf. Hier kann man gemütlich die verschiedenen Hütten entlang schlendern oder sich im Eisstockschießen versuchen. Ein absolutes Highlight für Kinder ist der Weihnachtsmann, welcher täglich um circa 16.30 Uhr den Adventskalender öffnet. Außerdem gibt es auf dem Markt einen Briefkasten für die Post an den Weihnachtsmann. Öffnungszeiten SWM Weihnachtsmarkt:

sonntags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr



freitags und samstags von 12 bis 21 Uhr

Weitere Informationen: Website: sw-magdeburg.de/weihnachtsmarkt

Tipp: Am 23. Dezember 2023 können die Holz-Hackschnitzel (z. B. für den Garten) und die Tannen kostenlos beim SWM Weihnachtsmarkt abgeholt werden.

De Wiehnachtsmärt

Genieße den Advent beim De Wiehnachtsmärt auf dem Fürstenwall in Magdeburg. (Symbolbild) © Unsplash/Annie Spratt Wann ist die Eröffnung von "De Wiehnachtsmärt" und wie lange hat der Weihnachtsmarkt auf?

De Wiehnachtsmärt findet vom 27. November 2023 bis zum 30. Dezember 2023 statt. Wo ist der Weihnachtsmarkt? Adresse: Schweizer Milchkuranstalt Fürstenwall, Schleinufer 8, 39104 Magdeburg

Welche Haltestellen befinden sich in der Nähe? Domplatz Eintritt?

kostenlos Besonderheiten? In dem schönen Biergarten in der Nähe des Magdeburger Doms veranstaltet die Schweizer Milchkuranstalt ihren De Weihnachtsmärt. Auf dem Fürstenwall stehen zehn Hütten, die in Österreich liebevoll angefertigt worden sind. Sie bilden zusammen ein gemütliches Weihnachtsdorf. Angeboten werden internationale Glühweinspezialitäten, Punsch und weitere Heißgetränke. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt sind auch Raclette-Stübli und Wild-Hüttli zu finden. An Wochenenden sorgen Livemusik oder DJ-Sets für entsprechend ausgelassene Stimmung. Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: montags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr



freitags und samstags von 12 bis 23 Uhr



sonntags von 12 bis 20 Uhr

Weitere Informationen: Website: milchkuranstalt.de

Weihnachtsmarkt der Stadtbibliothek Magdeburg

Auf dem Weihnachtsmarkt der Stadtbibliothek Magdeburg können Kinder Fotos mit dem Weihnachtsmann machen. (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness Wann ist die Eröffnung des Weihnachtsmarktes der Stadtbibliothek Magdeburg 2023 und wie lange hat er auf? Der Weihnachtsmarkt der Stadtbibliothek Magdeburg findet ausschließlich am 2. Dezember 2023 statt.

Wo ist der Weihnachtsmarkt? Adresse: Stadtteilbibliothek Flora-Park, Olvenstedter Graseweg 37, 39128 Magdeburg

Welche Haltestellen befinden sich in der Nähe? Alter Markt

Allee-Center Eintritt? kostenlos Besonderheiten? Der Weihnachtsmarkt in der Stadtteilbibliothek Flora-Park ist ein Fest für die ganze Familie. An den Bastel- und Malständen können sich die Kleinen kreativ ausleben. Weitere Teile des Programms sind vom Weihnachtsmann gelesene Geschichten, Großspiele und ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann. Zudem werden kleine Geschenke von Väterchen Frost verteilt. Für gestresste Eltern und Großeltern gibt es eine Ruhezone. Darüber hinaus stehen weitere weihnachtliche Veranstaltungen wie das Weihnachtscafé oder Weihnachtsfrühstück der Stadtbibliothek Magdeburg auf dem Programm. Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt:

2. Dezember 2023 von 10 bis 12 Uhr

Weitere Informationen: Website: stadtbibliothek.magdeburg.de