Angst vor Fall der Brandmauer: Tausende demonstrieren in ganz Bayern!

Zahlreiche Menschen haben an der Kundgebung des Bündnisses "München ist bunt!" vor der CSU-Parteizentrale teilgenommen. © Sven Hoppe/dpa

Allein vor der Parteizentrale der CSU in München demonstrieren laut Polizei rund 7000 Menschen.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder (58) äußerte zuvor Zustimmung zum Vorgehen von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU). Es brauche endlich einen Richtungswechsel, schrieb Söder entsprechend auf der Plattform X.

"Wer jetzt nicht entschlossen handelt, stärkt nur die radikalen Kräfte. Wir brauchen eine neue Ära von Tatkraft und Entscheidungsstärke", so der CSU-Politiker. Merz habe seine "volle Unterstützung".

Gegen genau diese Haltung gab es bayernweit Demonstrationen. In Nürnberg versammelten sich laut Polizei rund 800 Menschen. In Bamberg waren es 400 in Bayreuth 250 und in Aschaffenburg 150.

Alle Veranstaltungen verliefen laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle.