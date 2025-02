Anschlag in München: Kleines Kind und 37-Jährige zwei Tage später gestorben!

Der genaue Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: versuchter Mord in derzeit 36 Fällen, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, so Tilmann.

Die Ermittler nehmen nun das Umfeld des Tatverdächtigen in den Fokus, erklärte Polizeivizepräsident Guido Limmer auf der Pressekonferenz am Freitag. Eine "gewisse islamistische Richtung" sei dabei in Nachrichten des 24-Jährigen in den sozialen Medien festgestellt worden. Die Ermittlungen stehen aber noch am Anfang. In einer Nachricht soll er sich von Personen mit den Worten "vielleicht bin ich morgen nicht mehr da" verabschiedet haben.

Laut Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann bezeichnete sich der Täter selbst als religiös. Er sei nicht vorbestraft. Auf Instagram sei der 24-Jährige als "Fitness-Model" aktiv gewesen.

Er gab an, bewusst in die Menschenmenge gefahren zu sein und gab ein islamistisches Motiv für seine Tat an, so Tilmann. Einer speziellen islamistischen Gruppe könne er derzeit aber noch nicht zugeordnet werden.