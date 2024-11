Drei Schwerverletzte in Messestadt Riem: Feuerwehr zieht bewusstlose Frauen aus Wohnmobil

München - Über den Umweg Italien sind am Donnerstagabend drei Personen in München schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen – und teils auch gerettet – worden.

Über Umwege wurde die Münchner Feuerwehr von der Notlage am De-Gasperi-Bogen informiert. © Patrick Pleul/ZB/dpa

Wie die Einsatzkräfte bekannt gaben, befanden sich zwei Frauen, ein Mann und ein Hund in einem Wohnmobil am De-Gasperi-Bogen.

Plötzlich gerieten alle drei in enorme gesundheitliche Schwierigkeiten.

Der Mann konnte sich ins Freie retten – die beiden Begleiterinnen schafften es nicht nach draußen. Doch der Betroffene hatte noch ein ganz anderes Problem.

Da er kein Deutsch sprach, musste er einen Bekannten in der norditalienischen Region Venetien anrufen. Dieser rief daraufhin von Verona aus in Bozen an, um dort die Rettungskräfte zu alarmieren.

Die Kräfte der dortigen Rettungsleitstelle ihrerseits übersetzten die Sachlage für die Integrierten Leitstelle in München – woraufhin die Kameraden gegen 19.40 Uhr sofort mit einem Großaufgebot ausrückten.