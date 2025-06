Mehrere Baucontainer in Flammen: Mitarbeiter in Klinik eingeliefert

München - Bei einem nächtlichen Brand auf einem Betriebsgelände in Lerchenau ist ein Mann verletzt worden. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung der Flammen.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr bekämpfte den Containerbrand mit mehreren Atemschutztrupps von zwei Seiten. © Feuerwehr München

Wie die Feuerwehr München am Mittwoch bekannt gab, wurden die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht zu dem Feuer im Gewerbegebiet an der Detmoldstraße alarmiert.

"Bereits auf der Anfahrt war deutlicher Feuerschein sichtbar", heißt es in der Mitteilung.

Auf dem Gelände standen mehrere Baucontainer und eine Holzbaracke in Flammen. Ein 61-jähriger Mitarbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in einem der Container aufhielt, erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit mehreren Atemschutztrupps von zwei Seiten. Insgesamt kamen fünf Hohlstrahlrohre und zwei Schaumrohre zum Einsatz. Zudem mussten Gasflaschen in Sicherheit gebracht und gekühlt werden.

Dank des gezielten Löscheinsatzes konnte eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.