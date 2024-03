Seniorin bricht alleine lebensbedrohlich zusammen: Dann kommt es zur rettenden Kettenreaktion

München - War es Glück? Oder einfach Zufall? Eine 81 Jahre alte Frau in München hat es vermutlich ihrem Hunger zu verdanken, eine für sie lebensbedrohliche Situation überlebt zu haben.

Weil ihr Essen weiter auf dem Herd vor sich hin kochte, wurde der Rauchmelder aktiviert und rettete der Frau wohl in doppelter Hinsicht das Leben. © 123rf/annababenysheva

Wie die Berufsfeuerwehr am Sonntag mitteilte, geriet die Frau am Samstagabend in einen Unterzucker und wurde bewusstlos.

"Diese Situation wäre für sie schon vermeintlich tödlich, da sie allein wohnt und dies niemand so schnell bemerkt hätte", teilten die Einsatzkräfte mit. Doch ihr gesundheitlicher Kollaps passierte zu einem kaum passenderen Zeitpunkt. Denn die Seniorin war gerade dabei, sich ihr Abendessen zuzubereiten.

Während die Frau bewusst- und hilflos in ihrer Wohnung lag, brutzelte ihr Essen auf dem Herd weiter – und brannte dabei an, was nach einiger Zeit dafür sorgte, dass der Rauchwarnmelder ausgelöst wurde. Die eintreffende Polizei konnte zwar durch den Rauch schnell die Wohnung ausfindig machen, jedoch wegen der starken Verrauchung nicht betreten.

"Sie erfuhren aber von Nachbarn, dass sich die 81-jährige Frau noch in der Wohnung befinden musste. Sie gaben ihre Infos sofort an die noch anrückenden Feuerwehrkräfte weiter", teilten die Brandbekämpfer mit.

"Der Einsatzleiter entschied auf der Anfahrt, dass sofort eine Staffel unter Atemschutz die Menschenrettung und Brandbekämpfung übernehmen solle."