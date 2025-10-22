Münchner Tatort-Stars und Otto mit Blauem Panther gewürdigt

München - Viel Lob für ein berühmtes " Tatort "-Duo, die Kaulitz-Zwillinge und den Meister des "Jodel-di-ho": Mit einer großen Gala ist der diesjährige bayerische Fernsehpreis gefeiert worden.

Die beiden Münchner "Tatort"-Ermittler Udo Wachtveitl (67, l.) und Miroslav Nemec (71) werden am blauen Teppich empfangen. © Felix Hörhager/dpa

Die meisten Preisträger des "Blauen Panthers" standen in diesem Jahr schon vorab fest: Die beiden Münchner "Tatort"-Ermittler Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) sind Ehrenpreisträger.

Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) lobte die beiden in seiner Laudatio als "Filmlegenden". Der Preis für die beliebteste Reality-Serie ging an Tom und Bill Kaulitz für ihre Serie "Kaulitz & Kaulitz".



Der Komiker Otto Waalkes (77) erhielt langanhaltenden Applaus vom Publikum. Seine Dankesrede läutete er dann mit dem Otto-typischen "Jodel-di-ho" ein. Ausgezeichnet wurde er für seine Dokumentation "Mein Name ist Otto".

Der Publikumspreis in der Kategorie Social Media wurde dagegen erst in der Show bekanntgegeben, weil bis kurz vorher noch darüber abgestimmt werden konnte.

Die Autorin Tara-Louise Wittwer (35) erhielt die Auszeichnung für das beliebteste Orientierungsformat. Auf Instagram und Tiktok äußert sie sich zu Themen wie Sexismus, toxischer Männlichkeit, Frauenhass, Genderstereotype, Dating und Rollenbilder.

Der mit 10.000 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an Marius Beck für die Comedy-Serie "Tschappel".