Stadt München scheitert vor Gericht: Pro-Palästina-Protestcamp darf vor LMU bleiben

Im Vorfeld des Protestcamps zeigte die Polizei vor der LMU Präsenz. © Matthias Balk/dpa

Die Versammlung sei zudem nicht vergleichbar mit solchen in anderen Städten, insbesondere mit der Versammlung an der Freien Universität Berlin Anfang Mai. Anders als in Berlin finde die Versammlung in München nicht im Innenhof der Universität, sondern außerhalb des Universitätsgebäudes und getrennt durch eine breite Straße statt. Die Polizei hatte den Protest in Berlin letztlich aufgelöst.

Eine Versammlung über mehrere Tage schließe auch das Schlafen vor Ort ein, hatte das Münchner Verwaltungsgericht argumentiert. Das Camp habe zudem einen ausreichenden Bezug zum Anliegen der Aktivisten, die auf das Leben der Menschen in Gaza in Zelten aufmerksam machen wollen.

Am Dienstag wirkte die Stimmung vor der juristischen Fakultät zunächst ruhig. Bis zum Abend hatten sich laut Polizei rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Camp versammelt. Stoffbanner mit Aufschriften wie "Freiheit für alle unterdrückten Völker" oder "Ceasefire now" (übersetzt: "Waffenstillstand jetzt") machten die Anliegen deutlich.

Im Laufe des Abends war laut Polizei noch ein Gegenprotest geplant.