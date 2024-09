Wieder keine Nummer 1: Ist die Zeit der Wiesn-Hits endgültig vorbei?

München - Auch 2024 – zum zweiten Mal in Folge – gibt es keinen Wiesen-Hit . Ist die Zeit der kollektiven Bankhüpf-Nummer-1 damit schon offiziell Geschichte?

Singen, feiern, trinken: Auf einen klaren Wiesn-Hit konnte man sich allerdings auch 2024 nicht einigen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Schon im letzten Jahr wollte sich kein Lied so wirklich an die Spitze der Gröl-Gesänge drängen und – wie nun das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) bestätigte – ist es auch auf der aktuellen Wiesn so.

In den zahlreichen Volksfesten zuvor hatte sich auch kein Titel mit entsprechendem Potenzial hervorgetan.

Die Klassiker wie "Sweet Caroline", "Alice" oder "Hey, Baby" laufen wie gehabt, doch an ihnen kam jetzt schon seit zwei Jahren niemand vorbei. "Es gibt inzwischen viele Hits, die zur Wiesn gehören und jedes Jahr wieder gespielt werden", so Festleiter Clemens Baumgärtner (48, CSU). Die Oktoberfest-Hit-Zeiten, so vermutet er, seien vielleicht schlichtweg vorbei.

Die "Neuzugänge" in diesem Jahr sind auch eher alte Songs, die es durch einen jeweiligen Hype geschafft haben, wieder in den Setlisten der Bands aufzutauchen.

"Major Tom" (1982) von Peter Schilling oder Taylor Swifts "Shake it off" (2014) sind da ganz vorne mit dabei. Außerdem gibt es seit Jahren – oder besser: Jahrzehnten – auch die unangefochtene Nummer 1 auf etlichen Volksfesten.