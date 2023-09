Arme Menschen unerwünscht: Zehntausende verlieren wegen G20 ihr Zuhause

Neu Delhi (Indien) - Am 9. und 10. September findet in Neu-Delhi der G20-Gipfel statt. Für Indien ist das eine Gelegenheit, sich der Welt zu präsentieren. Doch Zehntausende der ärmsten Menschen der Stadt sind den Behörden ein sichtbares Übel. Zur Verschönerung der Gegend vor dem politischen Gipfeltreffen werden die Bewohner in den sogenannten Slums seit Monaten aus ihren Häusern vertrieben.