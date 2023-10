Ampel-Parteien stürzen weiter ab, kaum noch Koalitionen möglich

Bedröppelte Mienen bei Christian Lindner (44, FDP, v.l.n.r.), Robert Habeck (54, Grüne) und Olaf Scholz (65, SPD) bei Ansicht der aktuellen Umfragewerte der Ampel-Parteien. © Christoph Soeder/dpa

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, dann würden alle drei in der Regierung vertretenen Parteien im Vergleich zur letzten Umfrage Mitte September weiter an Zustimmung verlieren. Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer käme die SPD nun auf 15 Prozent (minus 2), Bündnis 90/Die Grünen auf 14 Prozent (minus 2) und die FDP müsste mit 5 Prozent (minus 1) um den Einzug in den Bundestag zittern.

Im Gegensatz würde die Union weiter zulegen. So könnten CDU/CSU mittlerweile satte 30 Prozent (plus 4) einfahren. Die AfD bliebe unverändert bei starken 21 Prozent. 3 Prozent (unverändert) würden die Freien Wähler erreichen. Alle anderen Parteien kämen gemeinsam auf 7 Prozent.

Bei diesem Wahlausgang hätte die Ampel-Regierung keine Mehrheit mehr. Allerdings könnte die Union auch nicht nur mit den Grünen oder in einer "Großen Koalition" nur mit der SPD gemeinsam regieren.

Möglich wären zurzeit also nur Dreier-Koalitionen - entweder aus Union, Grünen und FDP, aus Union, SPD und FDP oder aus Union, SPD und Grünen.