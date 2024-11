Droht jetzt das endgültige Ampel-Aus? Lindners Grundsatzpapier spaltet die Koalition

Nicht mehr gut aufeinander zu sprechen: FDP-Chef Christian Lindner (45, r.), Kanzler Olaf Scholz (66, SPD, M.) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne). © Michael Kappeler/dpa

Von einer "Wirtschaftswende" und einer "teilweise grundlegenden Revision politischer Leitentscheidungen" ist in dem Papier die Rede.

Um Schaden vom Standort Deutschland abzuwenden, fordert Lindner die endgültige, stufenweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags und eine deutliche Reduzierung der Bürokratie. Nationale Klimaziele sollen durch europäische ersetzt werden.

Bei den Koalitionspartnern herrscht blankes Entsetzen. SPD-Chefin Saskia Esken (63) meinte, dass sämtliche Punkte Lindners "nicht zu verwirklichen" seien. "In der Koalition brennt gerade die Hütte", sagte sie am Rande eines SPD-Treffens in Hamburg.

Ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil (46) signalisierte hingegen Gesprächsbereitschaft. "Wenn die Vorschläge dazu beitragen können, unsere Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern, reden wir darüber", sagte er im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeine".

Von Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne) hieß es lediglich, er habe das Papier "zur Kenntnis genommen".