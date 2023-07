Hoher Besuch in Ludwigsburg: Bundespräsident gibt sich die Ehre

Das Staatsoberhaupt wird am heutigen Montagvormittag um 10 Uhr an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes (dfi) teilnehmen und ein Grußwort sprechen.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron (45) hat derweil innenpolitisch viel um die Ohren. © Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa

Macron hatte seinen Staatsbesuch in Deutschland am Samstag verschoben.

Hintergrund seiner abrupten Absage waren die schweren Krawallen in Frankreich, die nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle ausgebrochen waren.

Ursprünglich sollte er am Montag in Begleitung seiner Frau Brigitte (70) mit militärischen Ehren von Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75) im Ludwigsburger Schlosshof empfangen werden.

Vorgesehen war auch die Teilnahme an den Feierlichkeiten des Deutsch-Französischen Institutes.

Bereits am Sonntagabend hätte für Macron in Marbach am Neckar ein Literaturmuseum auf dem Plan gestanden. Weitere Stationen des Besuchs wären am Montag Berlin und am Dienstag Dresden gewesen.