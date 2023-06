In Uniform auf CDU-Event: Claudia Pechstein wehrt sich gegen Kritiker!

Berlin - Mit der Wahl ihres Outfits für eine Rede auf dem CDU-Konvent zum Grundsatzprogramm in Berlin sorgte die Olympionikin Claudia Pechstein am Wochenende für mächtig Trubel. In Uniform der Bundespolizei Partei zu ergreifen, kam nicht überall gut an. Nun wehrt sich die 51-jährige Eisschnellläuferin gegen die Vorwürfe.