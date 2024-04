Inklusive Kanzler-Sprachnachricht! Regierung jetzt mit eigenem WhatsApp-Kanal

Neben TAG24 hat jetzt auch die Bundesregierung einen eigenen WhatsApp-Kanal. © Bildmontage: dpa/Kay Nietfeld, dpa/Sebastian Kahnert

Konkret soll der Kanal über all das informieren, "woran die Bundesregierung arbeitet, was sie entscheidet - und was sonst noch wichtig ist", heißt es in der ersten Nachricht von 11.10 Uhr.

Betrieben wird das neue digitale Angebot vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA), das mit ihm "nicht nur, aber auch diejenigen Nutzerinnen und Nutzer (erreichen möchte), die keine Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok nutzen".

"Bürger über die Politik der Bundesregierung zu informieren, ist eine zentrale, verfassungsrechtlich gebotene Aufgabe des Bundespresseamtes. Im BPA wird der Kanal von der Social-Media-Redaktion betreut", so das BPA.

Die knapp 3000 User (Stand 14 Uhr), die den Kanal schon kurz nach dessen Start abonniert hatten, konnten sich übrigens über eine 34 Sekunden lange Überraschung freuen. Der Kanzler ließ es sich nämlich nicht nehmen, alle stilsicher mit einer Sprachnachricht zu begrüßen.