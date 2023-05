Bundeskanzler Scholz fordert Reform der EU-Flüchtlingspolitik

Olaf Scholz (64, SPD) machte in seiner Straßburger Rede Deutschlands europapolitische Standpunkte deutlich. © Kay Nietfeld/dpa

Vor den Mitgliedern des Europäischen Parlaments in Straßburg sagte er: "Natürlich muss am Ende eine Lösung stehen, die dem Anspruch europäischer Solidarität gerecht wird. Aber wir dürfen doch nicht abwarten, bis diese Solidarität quasi wie der Heilige Geist über uns kommt."

Ziel müsse es sein, irreguläre Migration besser zu steuern und zu ordnen, ohne dabei die eigenen Werte zu "verraten", so der Kanzler.

In vielen Teilen Europas seien Arbeitskräfte dringend gesucht. "Wenn wir solche regulären Migrationschancen konsequent verknüpfen mit der Forderung, dass Herkunfts- und Transitländer diejenigen auch wieder zurücknehmen, die kein Bleiberecht haben hier bei uns, dann profitieren davon alle Seiten", so Scholz.

Dazu gehörten aber auch Maßnahmen für einen wirksamen Schutz der Außengrenzen, worauf sich die EU-Länder im Februar bereits verständigt hätten.

So könne auch die Akzeptanz für eine "gesteuerte und kontrollierte Zuwanderung" wachsen. "Und dann entziehen wir denjenigen die Grundlage, die mit Angst und Ressentiments Politik machen", sagte er in seiner Rede mit Blick auf die zahlreichen rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien in Europa.