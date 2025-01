Weniger Kinder, viele freie Plätze: So ändert sich die Kita-Betreuung in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Angesichts sinkender Kinderzahlen stellen sich Kita-Träger in Sachsen-Anhalt zunehmend auf einen Umbruch im Betreuungssystem ein.

Die Kita-Betreuung in Sachsen-Anhalt könnte sich in den nächsten Jahren stark ändern. © Christoph Soeder/dpa

An manchen Orten wird das Personal bereits in anderen Bereichen eingesetzt, woanders reduzieren Erzieherinnen ihre Stunden, wie mehrere Träger und Kommunen auf Anfrage bestätigen.

Hintergrund ist vor allem die demografische Entwicklung. 2023 wurden in Sachsen-Anhalt laut dem Statistischen Landesamt 13.550 Kinder geboren, das bedeutete einen neuen Tiefstand. Nach vorläufigen Zahlen waren es 2024 noch einmal mehr als 1000 weniger.

In der Gemeinde Hohe Börde gab es nach Angaben des AWO-Landesverbands in einer Kita beispielsweise bei Vollbelegung in den vergangenen Jahren stets zusätzliche Wartelisten. Seit diesem Jahr gibt es bei einer Kapazität von 182 Plätzen erstmals 15 freie Plätze.

In Halberstadt sei eine Kita geschlossen worden, weil die Gesamtkapazität der Stadt aufgrund der Prognosen eine Reduzierung der Betreuungskapazitäten um 160 Plätze erforderlich gemacht habe, hieß es. Das Deutsche Rote Kreuz teilte mit, in den Einrichtungen im Landkreis Stendal etwa seien die Betreuungszahlen zuletzt um 12 Prozent gesunken.