Polizeigewerkschaft prognostiziert: Deutlich mehr Migranten werden nach Deutschland strömen!

Deutschland - Je wärmer der Monat, desto mehr Migration nach Deutschland ? Wenn es nach einer neuerlichen Bestandsaufnahme der Polizeigewerkschaft (GdP) geht, wird diese einfache Gleichung in absehbarer Zeit Realität. Vor allem skrupellose Schleuserbanden bereiten den Behörden in diesem Zusammenhang große Sorge.

Tausende Migranten strömen allein jede Woche illegal in die EU. © Kemal Softic/dpa

In Deutschland steht der Frühling vor der Tür - und mit ihm offenbar viele einwanderungswillige Menschen aus aller Herren Länder.

Wie Andreas Roßkopf, GDP-Verantwortlicher für den Bereich Bundespolizei, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mitteilte, muss in den kommenden Monaten mit einem signifikanten Migrationsanstieg in die Bundesrepublik gerechnet werden.

Dabei mahnt Roßkopf insbesondere vor zu viel Sorglosigkeit und Kontrollverlust an den deutschen Außengrenzen:

"Wir stellen derzeit etwa 1500 illegale Einreisen pro Woche an den Grenzen fest. Dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Mit jedem Monat, der wärmer wird, kommen mehr Menschen", so der ranghohe Gewerkschafter in einer nüchternen Einordnung der Lage.



Große Sorgenfalten bereiten der Polizeigewerkschaft in diesem Zusammenhang die professionellen Schleuderbanden, welche eine beachtliche Anzahl von Migranten durch ganz Europa lotsen.

Ihre besonders perfide Strategie dahinter: Die Banden werben mit einer Erfolgsgarantie und locken auf diese Weise Abertausende Menschen auf der Suche nach einer besseren Zukunft in ihre Fänge.