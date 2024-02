Ist die AfD eine Gefahr für unsere Demokratie? So viele Menschen sagen "ja"

Mainz - Die zum Teil extrem großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus der letzten Tage haben die AfD in den Blickpunkt vieler Menschen gerückt. Eine aktuelle Umfrage zeigt nun, wie viele Bürgerinnen und Bürger die rechtspopulistische und eben in weiten Teilen auch gesichert rechtsextreme Partei für eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland halten.