Anti-AfD-Demos sind wichtig, doch diese große Gefahr droht

In seinem Kommentar befasst sich TAG24-Redakteur Florian Gürtler (46) mit den großen Demonstrationen gegen Rassismus und die AfD in Deutschland infolge der Enthüllungen des Recherchezentrums "Correctiv".

Die Geisteshaltung, die sich in diesen Überlegungen manifestiert, erinnert auf erschreckende Art und Weise an eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte: die faschistischen Jahre unter der Herrschaft der NSDAP!

"Hyperpolitik" - dieser Begriff meint, dass zwar einerseits Politik wieder eine große Rolle im Leben vieler Menschen spielt, es auch viele und auch große Proteste gibt, diese jedoch so gut wie keine politischen Konsequenzen haben. (Symbolbild) © 123RF/dashtik

Der Historiker Anton Jäger (30) hat im vergangenen Jahr mit dem Buch "Hyperpolitik" (Suhrkamp-Verlag) eine Analyse zurückliegender großer Protest-Wellen in den westlichen Staaten vorgelegt.

Sein Befund: Wir leben in einer Zeit, die er als "hyperpolitisch" bezeichnet.

Damit meint der Historiker, dass zwar einerseits politische Themen große öffentliche Aufmerksamkeit und auch Erregung erzeugen, die daraus resultierenden Proteste jedoch fast immer nur wenige bis gar keine politischen Auswirkungen haben.

Ein gutes Beispiel, das der 30-Jährige anführt, sind die "Black Lives Matter"-Proteste in den USA. Diese hatten zwar enorme Ausmaße, doch am Rassismus und der Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten änderte sich so gut wie nichts, obgleich die Menschen genau hierfür auf die Straße gingen.

In Deutschland können die "Fridays for Future"-Proteste ebenfalls als ein Beispiel für "Hyperpolitik" angesehen werden: Zwar reagierte die Politik mit einigen Gesetzesänderungen, doch für einen wirklich nachhaltigen Klimaschutz reichten diese keineswegs aus.

Genau diese Gefahr droht nun auch bei der Protest-Welle gegen Rassismus und die AfD.