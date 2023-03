Linda Zervakis äußert sich zu Wirbel um umstrittene Aufträge

Während ihrer Zeit als Sprecherin der " Tagesschau " (2013-2021) soll Zervakis zudem regelmäßig bezahlte Aufträge aus dem Bundeskanzleramt erhalten haben, unter anderem die Moderationstätigkeit des Integrationspreises. Das geht aus einer Antwort aus einer Kleinen Anfrage der AfD -Fraktion an die Bundesregierung hervor.

Bereits damals wurde der Auftritt des Kanzlers kritisch kommentiert, etwa von Max Biederbeck-Ketterer, der in der WirtschaftsWoche befand, dass der Auftritt Scholz' zuweilen fast schon in Realsatire abgeglitten sei, ob dessen inhaltsleerer Sätze. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland hieß es zu dem Auftritt, dass Scholz von Zervakis im anschließenden Gespräch " eher geschont" wurde. Kritische Fragen waren weitestgehend ausgeblieben. Genau die, sind sich Beobachter einig, hätte Zervakis jedoch stellen müssen.

Scholz sprach über "Digitalpolitik in der Zeitenwende" , nahm im Anschluss zum Gespräch mit Zervakis Platz. Die Nachrichtensprecherin und Moderatorin arbeitet heute bei ProSieben, gilt als eine der bekanntesten Journalistinnen in Deutschland überhaupt.

Mit der Zusage des Bundeskanzlers war den Macherinnen und Machern der "re:publica" 2022 ein echter Coup gelungen: erstmals trat auf der größten digitalen Fachkonferenz ihrer Art in Europa ein Bundeskanzler auf. Vorgängerin Angela Merkel (68, CDU ) ist der Veranstaltung trotz mehrfacher Einladung stets ferngeblieben.

Linda Zervakis' (47) journalistische Glaubwürdigkeit ist angekratzt. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Die Abwesenheit von journalistischer Unbequemlichkeit gegenüber dem Bundeskanzler wirft vor allem die Frage nach der journalistischen Unabhängigkeit Zervakis' auf. Warum hat sich der Bundeskanzler explizit die Hamburgerin als Interviewerin gewünscht? Waren an die Auftragsvergabe Bedingungen geknüpft, ausgesprochene oder unausgesprochene?

Hat Zervakis bewusst oder unbewusst den Regierungschef geschont und dadurch eventuell davor geschützt durch Antworten auf allzu knifflige Fragen in die Bredouille zu geraten? Hat die Moderatorin dem Kanzler nach dem Mund geredet? Wollte sich es die Journalistin mit dem Bundeskanzleramt als Auftraggeber nicht verscherzen und so die Vergabe weiterer Aufträge an die eigene Person nicht gefährden?

Pauschal verboten sind bezahlte Nebentätigkeiten für Journalisten nicht. Auch solche nicht, bei denen es um Interviews von Regierungsmitgliedern oder Moderationen von Veranstaltungen der Bundesregierung oder nachgeordneter Ministerien und Behörden geht.