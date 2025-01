Mehrere Drohnen über militärischen Sicherheitsbereich! Terror-Abwehr und LKA ermitteln

Manching - Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm haben mehrere Drohnen über Einrichtungen der Bundeswehr mehrere staatliche Sicherheitsbehörden auf den Plan gerufen.

Vor gut vier Jahren wurde ausgerechnet in Manching die Jagddrohne vom Typ AirRobot AR200 (schwarz) zur Drohnenabwehr vorgestellt. © Matthias Balk/dpa

In einer gemeinsamen Pressemitteilung richten sich die Generalstaatsanwaltschaft München, die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) und das Bayerischen Landeskriminalamt an die Bevölkerung.

"Da im Kontext mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht auszuschließen ist, dass militärische Einrichtungen und Rüstungspartner bzw. -unternehmen ausgespäht werden, wurden jeweils umfangreiche Fahndungsmaßnahmen zur Feststellung der Drohnenpiloten durchgeführt", heißt es darin.

Insgesamt wurden an fünf verschiedenen Tagen – teilweise mehrmals – Drohnenflüge über Bundeswehreinrichtungen registriert. In dem Gebiet besteht eine Flugverbotszone.

Die erste war am Montag, 16. Dezember 2024, gegen 19.15 Uhr, entdeckt worden. Da meldeten Zeugen mehrere Drohnen über dem Flugplatz in Manching. Später, gegen 21.15 Uhr, stellte der dortige Sicherheitsdienst eine weitere Drohne fest.

Über dem militärischen Sicherheitsbereich wurden zwei Tage später (Mittwoch, 18. Dezember) erneut drei Drohnen gegen 18.30 Uhr gesichtet. Am darauffolgenden Donnerstag registrierte man drei Drohnen über einem militärischen Sicherheitsbereich in Neuburg an der Donau. Dieses Mal gegen 6.30 Uhr.