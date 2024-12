Landeskommandeur warnt und fordert mehr Vorbereitung auf Krieg gegen Russland

Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) sieht Russland als größte Bedrohung der deutschen Sicherheit. © Kay Nietfeld/dpa

Im Konfliktfall jedoch würden Hamburg und Norddeutschland zur Drehscheibe für Truppen und Material.

"In den nordwestdeutschen Häfen kommen die Verstärkungskräfte an, die dann per Straße, Schiene oder in der Luft einmal quer durchs Land an die Ostgrenze der Nato verlegt werden", erklärte der Kommandeur des Landeskommandos.

Für eine überzeugende Abschreckung sei die Bundeswehr auf zivile Behörden angewiesen. In Hamburg laufe die Zusammenarbeit großartig, meinte Leonards.

Erst am Donnerstag hatte auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) im Bundestag vor der wachsenden militärischen Bedrohung gewarnt.

"Russland hat vollständig auf Kriegswirtschaft umgestellt und stellt der Armee jedes Jahr 1000 bis 1500 Panzer auf den Hof. Das sind etwa doppelt so viele, wie die größten fünf europäischen Länder zusammen überhaupt im Bestand haben", sagte der SPD-Politiker.

"Für uns steht fest: Russland ist die größte Bedrohung unserer Sicherheit, und es wird das auf absehbare Zeit auch bleiben."