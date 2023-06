AfD-Weidel mischt bei K-Frage mit: "Natürlich habe ich Lust"

Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel (44) hat mit ihrer Partei Großes vor. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Helmut Schmidt (✝ 96, SPD), Helmut Kohl (✝ 87, CDU), Gerhard Schröder (79, SPD), Angela Merkel (68, CDU) und der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) prägten und prägen die Bundesrepublik alle auf ihre Weise.

Auffällig: Die deutschen Oberhäupter der vergangenen Jahrzehnte kennen nur zwei Parteien.

Aus Sicht der AfD muss das nicht so bleiben. Und ihr Selbstbewusstsein rührt nicht von ungefähr:

Die Rechtsaußen-Partei will nun auch in der Kanzlerfrage den Ton angeben. Mit zuletzt knapp 20 Prozent in den Umfragen erlebt die 2013 von Bernd Lucke (60) gegründete politische Organisation einen Höhenflug nach dem anderen.

Da war die Kanzler-Frage, aus Sicht der AfD, nur eine Frage der Zeit. In einem Interview mit dem Sender "NTV" stellte sich Alice Weidel den pikanten Fragen des Journalisten Philipp Sandmann - dabei kam unter anderem auch die Kanzler-Frage zur Sprache.