Ermittlungen wegen Vorfall vor AfD-Veranstaltung in Nordthüringen

Nordhausen - In Sundhausen (Ortsteil der Stadt Nordhausen) ist es am Dienstag zu einem Bürgerdialog der AfD mit Thüringens AfD-Boss Björn Höcke (51) und Landessprecher Stefan Möller (48) gekommen. Im Vorfeld mussten Schlösser der Festhalle Sundhausen in der Carlsburger Straße ausgetauscht werden. Die Polizei ermittelt!