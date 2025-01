Große AfD-Wahlkampfshow in Halle - und auch Weidel-Fan Musk ist dabei

Von Jörg Ratzsch

Halle (Saale) - Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat sich Tech-Milliardär Elon Musk (53) erneut auf großer Bühne in den deutschen Wahlkampf eingeschaltet und für die AfD geworben. Beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Partei am Samstag in Halle wurde der Trump-Berater und Tesla-Chef zu Beginn der Rede von Parteichefin Alice Weidel (45) live aus den USA zugeschaltet.