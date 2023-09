Peinlich! AfD-Politiker löscht rassistischen Beitrag über DBB-Team - plötzlich ist er stolz

Deutschlands Basketballer spielten sich in den vergangenen Wochen in einen Rausch, wurden am gestrigen Sonntag überragend Weltmeister. Doch der Erfolg des Nationalteams schien (zunächst) nicht allen zu gefallen.

Auch wenn es nicht jedem passt: Die Basketball-Nationalmannschaft steht für multikulturellen Zusammenhalt. © dpa/AP/Aaron Favila

Auch sonst sorgte das DBB-Team in den sozialen Medien für Begeisterung. Aus dem rechten Spektrum nahmen einige den Erfolg zum Anlass, um gegen das DFB-Team zu schießen und eine fragwürdige Theorie, die sich seit der letzten WM-Blamage hält, wieder ins Leben zu rufen.

So hätte die DBB-Auswahl mehr Erfolg, weil sie sich - anders als die Fußballer - nur auf den Sport konzentrieren und nicht um Politisches scheren würden. Vielfach werde auf die Diskussionen um die Regenbogen-Binde und den kleinen Protest der DFB-Auswahl beim ersten Spiel der WM in Katar eingegangen.

Was die "Fans" dabei wohl nicht mehr im Kopf hatten, waren folgende Worte, die der DBB in den vergangenen Jahren immer wieder teilte: "Wir stehen heute auf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Wir stehen auf für Menschlichkeit und plädieren für Dialog statt Hetze und Gewalt. Wir stehen an der Seite all jener, die sich mutig für den Erhalt unserer offenen und toleranten Gesellschaft einsetzen."

Auch während dieser Basketball-WM wurde der Zusammenhalt der bunten deutschen Truppe immer wieder hervorgehoben.