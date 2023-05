CDU-Spitze fordert Job-Pflicht für Sozialhilfe-Empfänger

Friedrich Merz ist der starke Mann der CDU. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ist es nur ein vorgezogenes Wahlkampf-Geplänkel oder meinen die Christdemokraten das wirklich ernst?

Nach Informationen der "Bild" arbeitet die Parteispitze der CDU an einem neuen Grundsatzprogramm. Hierzu ließen es sich die Partei-Größen um ihren Chef Friedrich Merz (68) nicht nehmen, eine dreitägige Reise an den Comer See nach Italien zu unternehmen.

Der Ort wurde jedoch nicht zufällig gewählt, denn die frühere Sommerresidenz von Altkanzler Konrad Adenauer versprüht auch in der Gegenwart einen historischen Flair.

Doch bei aller Romantik wurden auch knallharte Tatsachen geschaffen. So soll das für das nächste Jahr geplante Programm einige sehr markante Details beinhalten. Merz und Co. planen unter anderem eine spürbare Verschärfung im Bereich der Sozialleistungen.

Der neue CDU-Tenor lautet: Wer Stütze kassieren will (z.B. Bürgergeld), der soll auch arbeiten wollen. Wer also Sozialleistungen bezieht, habe die Pflicht, angebotene Arbeit anzunehmen. Dies gelte sowohl für Arbeitslose als auch für Asylbewerber.