Alice Weidel: Mit dieser Aussage bringt sie Markus Lanz auf die Palme

Alice Weidel (46) übte bei "Markus Lanz" harsche Kritik an Wolodymyr Selenskyj. © ZDF/Cornelia Lehmann

"Donald Trump hat die Tür geöffnet für Friedensverhandlungen", sagte die 46-Jährige und bezeichnete J.D. Vance (40) gar als "weisen Mann" mit einer klaren Vision für Amerika.

"Sie wollen einfach, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen", verortete Weidel das Handeln der USA. "Selenskyj ist drei Jahre lang um die Häuser gezogen und hat um Geld gebettelt."

Markus Lanz (55) hakte fassungslos nach: "Der ist um die Häuser gezogen? Der vertritt ein Land, das brutal angegriffen wurde von Russland, dessen Existenz auf dem Spiel steht!"

Weidel sah das anders und behauptete, Selenskyj sei nicht an Frieden interessiert. Lanz geriet dabei noch mehr aus der Fassung und sagte: "Nein, Stopp! Er will den Deal nicht, er will die Erpressung nicht. Er will Sicherheitsgarantien haben und sich nicht mit der Pistole an der Schläfe erpressen lassen."

Lanz versuchte es mit dem moralischen Appell, beschrieb den Ukraine-Krieg als "Schlacht zwischen Gut und Böse". Er erinnerte an das Budapester Memorandum von 1994 und fragte: "Was ist das für eine Botschaft an die Welt, wenn Verträge nicht mehr gelten?"