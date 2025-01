"Sklaven" und "wilde sexuelle Fantasien": AfD-Chefin Alice Weidel gibt wirres Interview!

Berlin/Washington, D.C. - Die designierte AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (45) hat mit einem wirren Interview in einem rechten US-Magazin für Aufsehen gesorgt. Gegenüber " The American Conservative " hat sie sich als Opfer gegeben, die Deutschen als "besiegtes Volk" betitelt und die Bundesrepublik als "Sklaven" der USA dargestellt. Und dann hat sie auch noch eins drauf gesetzt.

Alice Weidel (45, AfD) spricht von den Deutschen als Sklaven der USA und betitelt sie als "besiegtes Volk". © Carsten Koall/dpa

Unter der Überschrift "Slaves don‘t fight" (auf Deutsch: "Sklaven kämpfen nicht") schlug Weidel mit populistischen Erzählungen und abstrusen Behauptungen zuletzt in dieselbe Kerbe wie Thüringens AfD-Landesparteichef Björn Höcke (52).

Der Rechtsextremist stellte zuletzt in einer Rede beim Landesparteitag in Arnstadt erneut die Souveränität Deutschlands infrage.

Auf Weidels EU-kritische Meinung im Interview folgte ihre Einordnung der USA: Die Vereinigten Staaten sind für Weidel "ein seltsames Imperium: ein Imperium, das die Welt von Montag bis Mittwoch beherrscht, dies aber von Donnerstag bis Sonntag nicht mehr tun will".

Am Beispiel des Umgangs der Bundesregierung mit dem Fall "Nord Stream" fragte sie rhetorisch: "Ist es das, was die USA wollen? Deutschland als Kolonie?" und gab an: "Wir Deutschen sind ein besiegtes Volk", in offensichtlicher Anspielung auf das Ende der NS-Diktatur nach dem Zweiten Weltkrieg.