10.11.2023 16:14 Björn Höcke als Ministerpräsident? AfD-Frontmann legt in Umfragen zu!

Im September 2024 stehen in Thüringen Landtagswahlen an. Welche Parteien ziehen in den Landtag ein? Und wer wird neuer Ministerpräsident?

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Im September 2024 stehen in Thüringen Landtagswahlen an. Welche Parteien ziehen in den dann neuen Landtag ein? Und wer wird neuer Ministerpräsident? Noch ist nicht offiziell bekannt ob Björn Höcke (51) als Spitzenkandidat für die AfD bei der Landtagswahl 2024 in Thüringen antritt. © Bodo Schackow/dpa Auch wenn der Ministerpräsident - anders als der Landtag - nicht direkt gewählt, ist es dennoch interessant, wen die Menschen im Freistaat zum Regierungschef wählen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Aus diesem Grund stellt das Erfurter Insa-Meinungsforschungsinstitut in unregelmäßigen Abständen diese pikante und zugleich theoretische Direktwahlfrage. Die Bekanntheit der Politiker spielt dabei eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Bodo Ramelow (67), Thüringens aktueller Ministerpräsident, ist bekannt wie ein bunter Hund. Auch deshalb würden ihn 34 Prozent der Befragten wieder zum Regierungschef wählen. Im Vergleich zur letzten Umfrage büßt der 67-Jährige zwar einen Prozentpunkt ein, thront jedoch mit großem Abstand an der Tabellenspitze des inoffiziellen Beliebtheitsrankings. Björn Höcke Vorwurf Volksverhetzung: Immunität von Björn Höcke zum siebten Mal aufgehoben Auf Platz zwei befindet sich ein Mann, dessen Partei sich gerade im Umfragehoch befindet. Die Rede ist von Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke (51). Laut Meinungsforschungsinstitut wollen 18 Prozent der Befragten den 51-Jährigen an der Spitze der Landesregierung sehen. Höcke legt damit um zwei Prozentpunkte zu. Unverändert auf Rang drei ist der CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt (46) mit zwölf Prozent zu finden. Seine Werte sind stabil geblieben. Um zwei Prozentpunkte gefallen ist dagegen Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD). Ihn wünschen sich nur vier Prozent als Regierungschef. 22 Prozent der Befragten würden sich übrigens für keinen der vier Männer entscheiden.

