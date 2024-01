Björn Höcke die Grundrechte wegnehmen? Direktor von Ex-KZ hat Petition nicht unterschrieben

Gegen Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (51) wurde eine Unterschriftensammlung gestartet. Ziel der Unterzeichner ist es, ihm die Grundrechte zu entziehen. © Martin Schutt/dpa

"Ich persönlich habe diese Petition nicht unterschrieben", sagte Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner (58) am Mittwoch in Nordhausen.

"Ich teile das Anliegen, die AfD in die Schranken zu verweisen", betonte Wagner. Die Grundrechte eines jeden Menschen sollten aber nach Möglichkeit unantastbar sein. "So sehr ich das Ziel schätze, die AfD als rechtsextreme, gegen die Menschenwürde gerichtete Partei in der Öffentlichkeit zu bekämpfen, so sehr habe ich meine Probleme mit dieser Unterschriftensammlung."

Als Privatperson nehme er aber an Demonstrationen teil und freue sich, dass aktuell viele Menschen gegen die "menschenfeindliche Ideologie" der AfD bei Demonstrationen Gesicht zeigten.

Ein Parteiverbot hält Wagner inzwischen für durchaus sinnvoll. Agiere eine Partei gesichert gegen die Verfassung, dann müsse ihr rechtlich die Möglichkeit entzogen werden, für ihre verfassungsfeindlichen Positionen zu werben, so Wagner. Das sei aber eine juristische Frage.